Non si ferma l’ondata di maltempo (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) che sta interessando tutta l’Italia. Il ponte di Ognissanti sarà caratterizzato dalla pioggia e dalle nuvole. Domani, giovedì 1 novembre, e venerdì le giornate peggiori. Poi nel week-end il clima dovrebbe essere più asciutto e mite, ma ancora con molte nubi (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Per il primo novembre al Nord è previsto maltempo intenso ovunque al mattino, con piogge e temporali. Dal pomeriggio dovrebbero esserci le prime aperture al Nordovest. Più tardi schiarite anche in Lombardia. In serata attese molte nubi ma poche piogge. Prevista neve dai 1.600 metri. Le temperature sono in calo, con massime tra i 14 e i 18 gradi.

Le previsioni al Centro

Maltempo diffuso anche al Centro, con piogge e temporali che possono essere più intensi lungo il Tirreno. In serata è prevista qualche temporanea e locale apertura. Le temperature sono ancora in calo, con massime tra i 14 e i 18 gradi.

Le previsioni al Sud

Primo novembre instabile, con piogge e temporali, anche al Sud. Le regioni più colpite sono Sicilia e Campania, meno interessati Ionio e Salento. Le temperature sono stazionarie, con massime tra i 18 e i 21 gradi.

La situazione per il ponte di Ognissanti

Il ponte di Ognissanti, quindi, sarà caratterizzato da piogge molto forti. Clima più mite nel weekend.

Venerdì ancora piogge

Venerdì al Nord sarà una giornata nuvolosa, con qualche pioggia al mattino tra Emilia Romagna e Triveneto, poi tra pomeriggio e sera su Lombardia e Nordovest. Al Centro moderata instabilità su tutte le regioni, con piogge e temporali soprattutto lungo i versanti tirrenici. Al Sud instabile sulla Sicilia, a tratti su Campania e Calabria, nubi e schiarite prevalenti sulle altre regioni.

Sabato nuvole ma poca acqua

La giornata di sabato, al Nord, sarà caratterizzata da una nuvolosità diffusa, con qualche debole pioggia soprattutto al mattino. Al Centro, piogge e temporali soprattutto in Sardegna, ampie schiarite sui settori peninsulari. Al Sud, piogge e temporali in particolare sulla Sicilia. Qualche acquazzone anche sulla Calabria ionica, mentre altrove sarà più soleggiato. In tutta Italia temperature in rialzo.