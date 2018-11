Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 2 novembre

La situazione meteo in città

Escluse le prime ore del giorno in cui si prevede che ci saranno forti temporali, pioverà tutto il giorno. La possibilità che piova è del 98% durante la mattina con una quantità di precipitazioni di 40-60mm. Sia al mattino sia durante la notte si registrerà la minima della giornata con 15°C e la temperatura massima sarà di 20°C presente fino alle prime ore della sera. Durante il giorno per colpa dell'elevata umidità la massima temperatura rilevata sarà maggiore alla temperatura indicata dalla colonnina di mercurio anche di 6° in più arrivando a una temperatura massima percepita di 26°C. Venti leggeri al mattino, al pomeriggio si avranno venti moderati provenienti da sudest d'intensità 13 nodi, nel corso della serata si avranno venti moderati provenienti da sudest d'intensità di 12 nodi.

Le previsioni del tempo nel resto del Lazio

Tempo molto perturbato ed estesi rovesci e temporali che interessano le regioni centrali tirreniche, segnatamente basso Lazio, alto Lazio e province umbre e toscane confinali con quest'ultimo dove le piogge potrebbero assumere carattere di nubifragio ed essere copiose; evoluzione quindi da monitorare attentamente con i prossimi aggiornamenti di nowcast. Infatti le aree temporalesche semi-stazionarie, notoriamente molto pericolose verranno a determinarsi a seguito dell'effettiva confluenza della ventilazione al suolo sul Tirreno. Temperature in aumento nei minimi, in lieve aumento nei massimi su interne. Mari mossi, in successiva attenuazione sotto costa.

Viterbo: giornata di pioggia

Durante la mattinata e nel pomeriggio sono possibili pioggia e temporali, la sera ci potranno essere forti temporali. Si ha una probabilità di pioggia del 98% mattina e sera con una quantità di precipitazioni di 40-60mm. La temperatura minima toccherà i 13°C presente in nottata, la massima temperatura toccherà i 16°C presente durante il pomeriggio e la sera. Venti quasi assenti durante la mattinata e nel pomeriggio, nel corso della serata si avranno venti moderati provenienti da sudest d'intensità di 11 nodi.

Latina: temporali e schiarite

Pioverà tutto il giorno, mentre la notte si prevedono che ci saranno temporali e schiarite. Ci sarà una probabilità di pioggia del 90% la mattina con un'intensità di 20-30mm. Sia al mattino sia durante la notte la temperatura minima sarà di 16°C, la massima sarà di 20°C riscontrata il pomeriggio. Durante la giornata a causa dell'elevata umidità la temperatura massima percepita potrà essere diversa da quella segnalata anche di 6° in più arrivando a una massima di 26°C. La mattina ci sarà una leggera brezza preveniente da est sudest d'intensità 7 nodi, al pomeriggio ci sarà una brezza vivace proveniente da sudest d'intensità 13 nodi, durante la sera ci sarà una brezza vivace proveniente da sudest d'intensità di 13 nodi.

La qualità dell'aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi, venerdì 2 novembre, risulta discreta al mattimo e buona la sera.