Crollo ponte Genova, Toninelli: chi non ha fatto manutenzione pagherà

"Tutto il governo e l'Italia intera sono vicini a tutte le persone e famiglie coinvolte". Queste le prime parole del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'intervista a Sky TG24 rilasciata dopo il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto a Genova (LE FOTO - IL VIDEO).

Creata commissione di verifica al Mit



Nel corso del suo intervento, Toninelli ha spiegato che "il ministero dei Trasporti sta seguendo, sin dall'inizio, la vicenda da tutti i punti di vista: da quello tecnico a quello politico", confermando che il viceministro Edoardo Rixi si è recato immediatamente sul luogo dell'incidente, prima del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e del vicepresidente, Luigi Di Maio. Sull'incidente Toninelli ha dichiarato di aver già creato una commissione di verifica all'interno del Mit e di aver mandato gli ispettori del ministero sul luogo. "Stiamo seguendo – ha detto Tonitelli – con la massima attenzione gli sviluppi e incrociamo le dita sulle operazioni di salvataggio e di estrazione dalle macerie da parte dei soccorsi".

Verifiche su possibili lavori in corso

Sulla presenza di lavori in corso nei pressi del ponte Toninelli ha spiegato: "La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di contattare i vertici di Autostrade per l'Italia che hanno il contratto di concessione su quel tratto autostradale. Ci hanno risposto che la manutenzione era stata fatta ed era in corso un'attività straordinaria di messa in sicurezza di quel tratto specifico con una gara d'appalto di circa 20 milioni che sarebbe partita a breve". Sulle possibili responsabilità legate al disastro Toninelli ha poi dichiarato che sarà la magistratura a fare le dovute verifiche e che "laddove ci fossero responsabilità per una manutenzione ordinaria non sufficiente, chi ha sbagliato deve pagare fino all'ultimo", annunciando inoltre che in caso di processo il ministero si costituirà parte civile. "Dalle verifiche fatte dai tecnici del ministero - ha detto il ministro - la manutenzione a qualsiasi livello compete ad Autostrade. Compete ai nostri tecnici seguire gli interventi straordinari come quello che sarebbe stato fatto nei prossimi mesi su quel tratto".

Ora controllo sulle altre strutture

Il ministro delle Infrastrutture ha anche lamentato la mancanza di "sufficiente manutenzione ordinaria, verifica, messa in sicurezza dei tantissimi ponti e viadotti in Italia, costruiti quasi tutti intorno agli anni Sessanta". La promessa, ora, è quella di effettuare un'intervento di verifica su tutto il territorio nazionale sullo stato delle infrastrutture coinvolgendo tutti i soggetti, dalle società private ai comuni, che hanno concessioni statali. "Dobbiamo sapere da qui a poco – ha detto Toninelli - quali sono e se ci sono altre infrastrutture che necessitano di interventi straordinari e laddove c'è bisogno, questi interventi devono essere fatti e non annunciati. Questa è la più grande opera: la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza per evitare nuovi episodi del genere".