Strage di braccianti a Foggia, Salvini presiede Comitato sicurezza

Dopo gli incidenti stradali degli ultimi giorni in cui sono morti 16 migranti, impegnati come braccianti nelle campagne pugliesi, oggi a Foggia si riunisce il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. A presiederlo arriverà il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Intanto il procuratore Ludovico Vaccaro, che coordina le indagini sui due incidenti, ha fatto sapere che in entrambi i casi si indaga anche per verificare se le persone coinvolte fossero nelle mani dei caporali.

Due indagini sugli incidenti

"Sono state avviate due distinte indagini: una riguarda l'incidente stradale per capire la dinamica e tutto ciò che può averlo causato, anche se c'è da dire che in entrambi i casi sono morti i due autisti dei pullmini, l'altra è stata avviata sul caporalato", ha precisato Vaccaro. "Stiamo cercando di individuare - ha aggiunto il procuratore - le aziende in cui hanno lavorato gli immigrati per verificare anche le eventuali condizioni disumane in cui lavoravano. Si stanno verificando gli orari, per vedere da che ora a che ora hanno lavorato, capire se c'è stato sfruttamento ed intermediazione". "Questa povera gente - ha concluso Vaccaro - ha avuto problemi anche per trovare posto in ospedale. Sono dovuto intervenire personalmente per far sì che venissero trovati posti sia a Foggia sia in altri ospedali della provincia. Io credo che ci sia bisogno di interventi straordinari per risolvere una situazione divenuta tragica, insostenibile".

Salvini: "Il caporalato non è stato sconfitto"

Proprio per fare il punto sulla situazione, e discutere di eventuali misure da prendere, è stata convocata la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevista in Prefettura alle 14.30. Oltre a Salvini, partecipano i rappresentanti delle forze di polizia e delle autorità locali. “Sarò a Foggia perché il caporalato, nonostante le chiacchiere degli ultimi anni, non è stato sconfitto ed è più vivo che mai. La mafia ci fa gran soldi”, ha detto ieri il vicepremier. “Porterò da ministro dell'Interno alcune proposte per aggredire questo fenomeno intollerabile in un paese come l'Italia”, ha aggiunto. A Foggia anche il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina.

Ministra Lezzi: “Vanno rafforzati i controlli”

Sul tema si è espressa anche Barbara Lezzi, ministra per il Sud. “La legge sul caporalato” - che fu fatta dal precedente governo – “va confermata, non va assolutamente abolita, ma vanno rafforzati i controlli, va rafforzata tutta la squadra dell'ispettorato del lavoro”, ha detto a Radio Anch'io. E ha aggiunto: “È vero che manca personale, ma molto spesso ritengo non vi siano controlli efficaci e bisognerà dare responsabilità a chi ricopre determinati ruoli: ne va della vita delle persone”.

I due incidenti degli ultimi giorni

Nel Foggiano sono due gli incidenti che negli ultimi giorni hanno riacceso il tema del caporalato. Ieri dodici persone sono morte in uno schianto avvenuto sulla strada statale 16, nel territorio di Lesina. Il violento impatto tra un furgone con targa bulgara carico di braccianti agricoli di nazionalità africana, che tornavano dal lavoro nei campi, e un tir. A bordo del furgone, che poteva trasportare 8 persone, erano stipati in 14, probabilmente in piedi. Sabato scorso, invece, erano morti altri 4 giovani braccianti agricoli di origine nordafricana in un altro incidente stradale tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri: il loro pulmino si era schiantato contro un tir carico di pomodori sulla strada provinciale 105. Quattro i feriti, anche loro migranti, che rimangono ricoverati in gravi condizioni. Per entrambi gli incidenti si cercherà di capire se le vittime fossero nelle mani di caporali.