Nave Aquarius, Msf: “Due annegati durante il salvataggio”

Ci sono stati due giovani migranti, uno di origine sudanese e uno proveniente dalla Nigeria, "dispersi, presumibilmente annegati nel Mediterraneo, dopo il difficile intervento di salvataggio della nave Aquarius" che è avvenuto la notte dello scorso fine settimana. A comunicarlo è Medici senza frontiere, che cita le testimonianze dei superstiti che stanno navigando verso Valencia. Intanto anche il Papa, nell’udienza ai maestri del Lavoro in Vaticano, ha auspicato che i migranti non siano “lasciati in balia delle onde”.

Papa: migranti non siano lasciati in balia delle onde

Il Pontefice si è detto speranzoso che le Beatitudini di Gesù nel Vangelo "insegnino a noi e al nostro mondo" a "non lasciare in balìa delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia". Il Papa ha detto che “la santità non riguarda solo lo spirito, ma anche i piedi, per andare verso i fratelli, e le mani, per condividere con loro". Poi, citando ancora le Beatitudini di Gesù nel Vangelo, ha auspicato che queste "ci portino a non vivere del superfluo, a spenderci per la promozione di tutti, a chinarci con compassione sui più deboli. Senza la comoda illusione che, dalla ricca tavola di pochi, possa 'piovere' automaticamente il benessere per tutti".

Il salvataggio

Lo scorso fine settimana la nave Aquarius aveva intercettato e messo in salvo 629 migranti nel mar Mediterraneo. Ed è in questa fase che, stando a un tweet di Msf, sarebbero morte due persone "durante un soccorso critico nella notte". Dopo le operazioni, l’imbarcazione era poi rimasta ferma tra la Sicilia Malta in attesa di poter attraccare in un porto sicuro. Da quel momento era iniziato un braccio di ferro tra Roma e La Valletta, con la chiusura dei porti italiani da parte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e polemiche a livello europeo, soprattutto con la Francia. La situazione si è sbloccata solo dopo la disponibilità del governo socialista spagnolo di Pedro Sanchez ad accogliere la Aquarius nel porto di Valencia.

IL CASO AQUARIUS Guarda tutti i video

Nessun video trovato

Data ultima modifica 15 giugno 2018 ore 12:52