Aquarius, i migranti saranno portati a Valencia da navi italiane

“I naufraghi a bordo verranno trasferiti su navi italiane e condotti a Valencia”. È quanto scrive in un tweet Sos Mediterranee, affermando che è questo il piano predisposto dalla sala operativa della Guardia costiera di Roma. “La nave Aquarius - aggiunge la Ong - riceverà rifornimenti da un'imbarcazione italiana'. Sempre in un tweet, Medici senza frontiere parla di un trasferimento di “alcune persone” dall'Aquarius a navi italiane per fare rotta su Valencia insieme. L'Aquarius, con 629 migranti a bordo, si trova da diversi giorni nelle acque tra Malta e la Sicilia. Roma e La Valletta, in un gioco di veti incrociati, non hanno autorizzato lo sbarco. La situazione si è sbloccata solo nella giornata di ieri, quando la Spagna di Pedro Sanchez si è offerta di accogliere nel porto di Valencia l'imbarcazione, con tanto di plauso del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Intanto anche la Corsica, con il presidente dell'Assemblea Jean-Guy Talamoni, ha dato disponibilità ad accogliere la nave in un porto dell'isola.

Msf: opzione migliore sbarcare persone in porto sicuro più vicino

Msf, in un tweet, critica la decisione di dirottare i migranti a bordo della nave Aquarius verso la Spagna: “Questo piano comporterebbe altri 4 giorni di viaggio in mare per persone già esauste. Opzione migliore sarebbe quella di sbarcare le persone nel #portosicuro più vicino, per essere trasferite in #Spagna o altri Paesi sicuri per ulteriori cure mediche e procedure legali”.

La Corsica si offre per accogliere la Aquarius

A poche ore dalla decisone di Sanchez di far sbarcare i migranti a Valencia, il presidente dell'Assemblea di Corsica, l'indipendentista Jean-Guy Talamoni, ha proposto con un tweet di fornire all'Aquarius l'accoglienza di uno dei porti dell'isola. "L'Europa - scrive - deve affrontare la questione umanitaria in modo solidale. Tenuto conto della localizzazione della nave e dell'emergenza, la mia opinione è che sarebbe naturale aprire un porto corso per dare soccorso a queste persone in difficoltà".

Toninelli: “Giusto pragmatismo politico”

La decisione di accompagnare i 629 migranti - tra cui 123 minori non accompagnati e 7 donne incinte (LE IMMAGINI) – con navi della marina militare italiana nel porto di Valencia, offerto come sbarco per l’imbarcazione dal neo premier socialista spagnolo, Sanchez, era stata anticipata nella serata di ieri, 11 giugno, dal ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, al termine di un vertice in materia che si è tenuto a Palazzo Chigi. Il ministro aveva anche detto che per effettuare quest’operazione sarebbe stato sufficiente “pochissimo tempo, credo nei prossimi giorni”. Toninelli, in un’intervista radiofonica, ha poi rivendicato le scelte fatte dell’Italia nella vicenda Aquarius. C’è stato "il giusto pragmatismo politico che prima non c'era. Nessuno prima parlava di Malta che rispondeva negativamente" alle richieste di accoglienza. Non abbiamo messo in pericolo la vita di nessuno" i migranti sono stati "soccorsi da navi italiane".

