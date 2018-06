Migranti, sbarcati 53 in spiaggia di Noto. Domani oltre 900 a Catania

Mentre continua a far discutere la decisione del governo di chiudere i porti italiani alla nave Aquarius, uno sbarco con 53 migranti è avvenuto nella tarda serata di ieri sulla spiaggia di Calamosche, a Noto, in provincia di Siracusa. Tra gli stranieri, di nazionalità pachistana ed afghana, ci sono 31 uomini, 8 donne e 14 bambini. Erano a bordo di un'imbarcazione che ha ripreso il largo dopo il trasbordo dei migranti. Sono stati gli agenti di polizia di Noto ed i carabinieri ad intercettare le persone appena arrivate, che sono state trasferite al porto commerciale di Augusta per le procedure di identificazione.

Domani a Catania una nave con oltre 900 migranti

Domani mattina invece intorno alle 8 arriverà a Catania la nave 'Diciotti' della Guardia Costiera, con 937 migranti a bordo e due cadaveri. L'approdo era previsto per stasera, ma la nave, per il gran numero di persone a bordo e a causa delle condizioni meteo non buone, ha dovuto ridurre per precauzione la velocità di crociera.

Viminale, arrivi in calo del 77,45% rispetto al 2017

Intanto i nuovi dati del Viminale riferiscono che il numero di migranti sbarcati in Italia dal 1 gennaio 2018 fino a oggi è nettamente in calo rispetto allo stesso periodo degli anni 2016 (-72,64%) e 2017 (-77,45%): sono arrivate 14.441 persone (escluse quelle arrivate oggi) contro le 64.033 dello scorso anno e le 52.775 del 2016. Lo rende noto sul suo sito il ministero dell'Interno che riferisce, in dettaglio, che i migranti provenienti dalla Libia (9.832 nel 2018) sono in calo dell'84% rispetto al 2017 e dell'81,37% rispetto a due anni fa.