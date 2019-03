Grillo, decreto speciale per la Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 6 MAR - Un decreto speciale per la sanità in Calabria per superare una situazione "da incubo". Lo ha annunciato il ministro della Salute Giulia Grillo al termine della visita negli ospedali di Polistena e Locri. "Sarà - ha spiegato - un decreto articolato che conterrà diverse misure e in cui sarà prevista, se necessaria, la sostituzione dei vertici delle Asp e delle Aziende ospedaliere, e se necessario dei direttori sanitari e amministrati. E' previsto anche l'ampliamento delle competenze della Commissione straordinaria in caso di scioglimento per infiltrazioni mafiose e un obbligo di gestione straordinaria per enti in dissesto finanziario o con gravi irregolarità nella gestione contabile. Il decreto prevederà anche l'obbligo di avvalersi delle centrali di spesa e stiamo valutando procedure di amministrazione straordinaria per le strutture convenzionate che possano avere problemi di infiltrazioni". Per l'ospedale di Locri il ministro ha parlato di "situazione ai confini della realtà".