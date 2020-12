Valanghe: cosa sono, perché si formano e quanto sono pericolose

Monitorate e in molti casi disinnescate, le valanghe aumenteranno anche con il riscaldamento globale

Nonostante il nuovo Dpcm abbia decretato la chiusura degli impianti sciistici per il periodo delle festività, questo inverno sui monti non mancheranno le valanghe. Un fenomeno naturale in molti casi monitorato e prevedibile che però continua a creare danni e vittime e che, per via del riscaldamento globale, è destinato a intensificarsi nel breve periodo.

Per valanga o slavina si intende la caduta improvvisa da un pendio di una grande massa di neve o ghiaccio. Il metodo di classificazione contempla diverse variabili, che vanno dal tipo di neve che si stacca dal pendio, al tipo di inclinazione dello stesso pendio, al livello di profondità del manto nevoso. Ce ne sono di aeree e di nubiformi, di versante o di colatoio, a lastroni o puntiformi, di superficie o di fondo. In tutte le manifestazioni che può assumere, la cosa più importante per persone e infrastrutture è la quantità di neve che si sposta e la velocità che raggiunge a fondovalle, che può arrivare fino a 300 Kmh. Perché si verificano La neve e il ghiaccio si staccano da un pendio per qualche causa che modifica la coesione dei cristalli. Le più frequenti sono l'accumulo di grandi quantità su un pendio ripido e la differenza di consistenza tra diversi strati nevosi che si sovrappongono l'uno l'altro. Le valanghe non sono solo un fenomeno naturale, anche l'uomo è causa di valanghe, accidentalmente - passando su un manto instabile con gli sci, ad esempio - o volontariamente, a scopo preventivo, innescandole tramite cariche esplosive controllate.