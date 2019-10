Il 4 ottobre è la Giornata mondiale degli animali: una ricorrenza che non poteva che cadere nello stesso giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, il santo patrono di tutti gli animali. Sono passati 90 anni dopo la prima celebrazione in questa stessa data, nel 1929, anche se la primissima Giornata mondiale degli animali venne celebrata il 24 marzo 1925 al Palazzo dello Sport di Berlino, in Germania. Una festa unica, dedicata a tutte le specie che ci circondano. Ecco alcuni dei video più belli e divertenti apparsi negli scorsi mesi su Storyful: come protagonisti sempre loro, gli animali.

Il gatto che saluta il cerbiatto

Non si può che cominciare con i gatti, di gran lunga gli animali più popolari sul web. Come Tye, un gatto di 20 anni che vive a Rothesay, nel New Brunswick (Canada), e nonostante l’età, non è stanco di giocare. Tra i suoi compagni preferiti, i cerbiatti che approfittano di uno spuntino offerto dalla proprietaria di casa Maria Sichilone-Smith (VIDEO).

Il compleanno in piscina del labrador Barkley

C’è chi, oltre alla Giornata degli animali, non disdegna di festeggiare anche il proprio compleanno. È il caso del labrador Barkley, che per il suo settimo compleanno si è goduto uno speciale party in piscina. La sua padrona Brenda Langley, proprietaria del centro per cani "Lucky Puppy" a Maybee, in Michigan (Usa), ha organizzato una festa invitando tutti i suoi amici a quattro zampe (VIDEO).

Uno wombat tra i coriandoli

Non solo cani e gatti, la giornata è dedicata anche ad animali più particolari, come gli wombat. Uno, in particolare ha fatto capolino da una scatola di cartone piena di ritagli di carta che gli sono rimasti attaccati addosso (VIDEO). Il piccolo marsupiale si chiama Harriet e le immagini vengono dallo zoo di Adelaide, nel Sud dell'Australia.

La foca dispettosa

Spostiamoci nel regno marino ed ecco una foca che si mette a giocare con un sub, al largo delle coste dell’Inghilterra del Nord (VIDEO). Inavvertitamente, però, gli stacca l’erogatore di ossigeno e, dopo che lui se lo rimette in bocca, lei sembra dargli qualche pacca sulla testa. "È stata molto delicata", ha detto poi il sub Ben Burville raccontando l’accaduto.

Il panda che fa le coccole

Dalla Cina arrivano invece le tenerissime immagini di un panda gigante di 19 anni che riempie di coccole il suo cucciolo di quasi tre mesi (VIDEO). Il video è stato girato nella base di ricerca di Chengdu, nell’allevamento di panda giganti a Sichuan, in Cina, e mostrano un esemplare adulto alle prese con il nuovo arrivato. La base di ricerca di Chengdu di Giant Panda Breeding è gestita da un'organizzazione no profit dedicata alla conservazione dei panda giganti attraverso la ricerca e l'educazione.

Un orso in bagno

Certo qualche orso, persino se piccolo, può anche spaventare, specie quando lo si incontra nel bagno di un hotel. È successo in un albergo nel Montana, negli Stati Uniti, e l'ospite inatteso, un esemplare di circa un anno, è stato ripreso nel "Buck's T-4 Lodge and restaurant" (VIDEO). L’animale se ne stava sdraiato sul ripiano del lavandino del bagno delle donne, probabilmente era entrato da una delle finestre.

Il canguro cestista

Un canguro, invece, si è intrufolato in un parco giochi di Oakey, una cittadina australiana del Queensland, per fare qualche tiro di basket. Lo ha visto Kylie Anne McCormack, che ha filmato l'animale intento a guardarsi intorno quasi sconsolato con la palla tra le zampe (VIDEO). "È un visitatore abituale - ha poi raccontato McCormack - e i nostri figli lasciano intenzionalmente una o due palle nel cortile sperando che le trovi".

Il cavallo sull'aereo

Mentre un "cavallo in miniatura" è diventato uno dei passeggeri di un volo della American Airlines da Chicago a Omaha (VIDEO). La bizzarra situazione è stata ripresa da un passeggero, Evan Nowak, che ha visto l’animale aspettare paziente il decollo, come tutti gli altri passeggeri. Ed è proprio così: la American Airlines, sul suo sito, specifica che a bordo degli aerei sono ammessi, oltre ai cani e ai gatti, anche i cavalli in miniatura in qualità di animali di servizio, ovvero addestrati per svolgere compiti di assistenza di persone con disabilità.

Gli anatroccoli nel tombino

Un agente della contea di Placer, in California, ha liberato quattro anatroccoli scivolati in un tombino dopo una tempesta (VIDEO). Come si vede nel video, i piccoli corrono subito verso la madre, che li sta aspettando a pochi metri dalla grata. Il poliziotto era stato allertato da un passante che aveva visto gli animali scivolare nel buco trascinati dall’acqua.

Il cane con la faccia di Salvador Dalì

È di Dallas, si chiama Salvador Dolly, e il suo nome lo deve ai suoi baffetti, che ricordano proprio quelli di Salvador Dalì (VIDEO). Il cucciolo è in cerca di adozione insieme alla mamma e ai suoi 10 fratelli, tutti partiti alla volta di New York City. "Il numero di persone che vogliono adottare cani è incredibilmente alto a New York", hanno spiegato gli operatori della struttura che li ha accolti a Dallas prima del trasferimento.