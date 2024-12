Transazione energetica, Accenture investe sul Gruppo IQT

Net Zero

È un progetto che ha come obiettivo quello di raggiungere emissioni nette zero di gas serra, con lo scopo di contenere il riscaldamento climatico globale. L’obiettivo è in linea con il target dell’Accordo di Parigi, che intende limitare il riscaldamento globale a +1,5°C entro la fine secolo. Net Zero è un percorso a lungo termine che implica una drastica riduzione delle emissioni di CO2 delle infrastrutture pubbliche e private, fino ad annullarle entro il 2050 o anche prima in caso di obiettivi aziendali di elevato valore. Per alcuni settori, qualificati come “hard to abate”, non sarà possibile abbattere totalmente le emissioni entro il 2050 per motivi tecnici o economici, in quanto si tratta di settori come l’aviazione, l’agricoltura, o la siderurgia.