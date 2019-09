Salire su un aereo e, mentre si sistema la valigia, accorgersi che a bordo c’è un “cavallo in miniatura”. È successo il 29 agosto su un volo della American Airlines da Chicago a Omaha e la bizzarra situazione è stata ripresa da un passeggero, Evan Nowak, e poi diffusa in un video da Storyful.

I Miniature Horse come animali di servizio

Nel video pubblicato su Twitter e poi pubblicato da Storyful, Nowak riprende il Miniature Horse (un tipo di cavallo diffuso anche in Europa) che, diverse file più avanti, aspetta paziente il decollo, come un qualsiasi animale da compagnia. Ed è proprio così: la American Airlines, sul suo sito, specifica che a bordo degli aerei sono ammessi, oltre ai cani e ai gatti, anche i cavalli in miniatura in qualità di animali di servizio, ovvero addestrati per svolgere compiti di assistenza di persone con disabilità. Nowak, su Twitter, ha accompagnato il video scrivendo ironicamente: “In questo momento vorremmo iniziare l’imbarco con militari in servizio, famiglie che viaggiano con bambini di età inferiore ai 3 anni e cavalli...".