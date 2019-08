Salvador Dolly, il cucciolo di cane con i baffi alla Dalí. VIDEO

È di Dallas, si chiama Salvador Dolly e il suo nome lo deve ai suoi fantiastici baffetti, che ricordano proprio quelli di Salvador Dalì. È stata raccolta dal Dallas Animal Services ed è in cerca di adozione.

Verso New York in cerca di adozione

Il team di Hearts & Bones Rescue ha per ora trovato una sistemazione provvisoria per il bellissimo cucciolo che si vede nel video, caricato sulla piattaforma Storyful. Con lui ci sono anche sua madre e i suoi 10 fratelli, e tutti dovranno presto trasferirsi in una nuova struttura a New York City. La decisione del trasferimento è stata presto spiegata dal servizio, che spera di trovare in città nuovi padroni per questi cani: "Il numero di persone che vogliono adottare cani è incredibilmente alto a New York". Così Salvador Dolly e gli altri "saranno disponibili per l'adozione già per la fine di agosto".