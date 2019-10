Voleva solo giocare la foca che ha staccato l’erogatore dell’ossigeno al subacqueo. Nulla di grave, come si vede dal video diffuso da Storyful, l’uomo che si era immerso a largo delle coste dell’Inghilterra del nord ha subito rimesso il respiratore in bocca. Il cameramen subacqueo, di nome Ben Burville, si era immerse vicino le Isole Farne nel Northumberland quando ha incontrato l’animale. Dopo la zampata con cui la foca ha rimosso l’erogatore, vediamo la foca dare al sub delle pacche sulla testa.

“È stata molto delicata” ha detto Burville che non è nuovo alle immersioni con le foche, i simpatici pinnipedi gli hanno insegnato a “Immergersi con loro in modo da farle sentire a loro agio”. Il subacqueo, che sulla terraferma fa il medico, sconsiglia di toccare gli animali selvatici per via dei batteri che trasportano, ma dice “Dopo tanti anni mi fiderei di più di una foca grigia selvatica che di un cane domestico”.