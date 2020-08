6/15 ©Getty

Il Chow-chow è una delle razze più antiche al mondo. Divenuto popolare in Cina circa 2000 anni fa, arriva in Europa alla fine del Settecento. Era il cane preferito dagli imperatori per il suo grande fiuto e la sua forza. Il suo nome viene associato al termine chaou, usato per indicare i commercianti cinesi che arrivavano in Europa