Il 4 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli animali. Per costruire un buon rapporti con i nostri amici domestici, non basta soltanto di assicurare cibo e riparo: il benessere animale comprende anche la possibilità di vivere senza paura, dolore e stress e di esprimere i comportamenti propri della specie. A definire alcuni dei principi ancora oggi alla base delle politiche di tutela degli animali sono le cinque libertà, formulate nel Regno Unito negli anni Sessanta a partire dal lavoro del Brambell Committee. Il modello è stato poi sviluppato e adottato come riferimento internazionale per valutare le condizioni degli animali, soprattutto negli allevamenti.

La prima è la libertà dalla fame e dalla sete. Un animale deve avere accesso a un'alimentazione adeguata, equilibrata e sufficiente e ad acqua fresca, in modo da mantenere salute e vigore. La seconda è la libertà dal disagio. Significa poter vivere in un ambiente appropriato, con un riparo e condizioni che tengano conto delle esigenze della specie: temperatura, spazio, possibilità di riposare e di muoversi. Il semplice fatto di essere nutriti, quindi, non è sufficiente a garantire il benessere.

La terza libertà riguarda l'assenza di dolore, ferite e malattie. Gli animali devono poter ricevere cure veterinarie quando necessario e devono essere adottate misure per prevenire sofferenze e condizioni patologiche. Anche le pratiche di allevamento, trasporto e gestione dovrebbero ridurre al minimo il rischio di dolore e lesioni. La quarta è la libertà dalla paura e dall'angoscia. Un ambiente può essere fisicamente adeguato ma comunque fonte di stress. Per questo il benessere comprende anche la necessità di evitare condizioni che provochino paura, sofferenza psicologica o stress prolungato.