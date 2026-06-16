Realizzato dalla Fondazione Marevivo nelle aree marine protette di Ustica, Tavolara e Punta Campanella, è il primo progetto che si dedica alla tutela dei coralli del Mare Nostrum. L'iniziativa ha confermato le pericolose conseguenze dell'innalzamento delle temperature marine sui coralli e sulla biodiversità marina

I risultati di “MedCoral Guardians”, il primo progetto di tutela dei coralli del Mediterraneo, hanno confermato le drammatiche conseguenze della crisi climatica, e dell'innalzamento delle temperature marine, sui coralli del Mare Nostrum. Il fenomeno sta infatti compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. Il progetto è stato realizzato dalla Fondazione Marevivo nelle aree marine protette di Ustica (Sicilia), Tavolara-Punta Coda Cavallo (Sardegna) e Punta Campanella (Campania), grazie al contributo di The Nando and Elsa Peretti Foundation.

Il corallo offre nutrimento e rifugio alla biodiversità marina Nel Mediterraneo sono state registrate temperature record, con un picco storico a giugno 2025 quando la temperatura superficiale media del mare ha toccato i 24°C. In particolare, negli ultimi due anni, “MedCoral Guardians” ha tenuto traccia degli effetti del riscaldamento marino sulla Cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, minacciato dalle attività dell’uomo e dalle ondate di calore marine che ne provocano lo sbiancamento e la morte di intere colonie. Il rischio di perdere la Cladocora caespitosa non riguarda solo il corallo in sé, ma la biodiversità marina a cui offre rifugio e nutrimento. Il corallo, infatti, contribuisce al mantenimento degli equilibri ecologici costieri, costituendo un importante bioindicatore della qualità delle acque e, per l’appunto, degli effetti del cambiamento climatico. Vedi anche In Liguria nasce il primo museo sottomarino ecologico partecipato

Il progetto ha voluto informare e coinvolgere le comunità locali Grazie al progetto sono stati mappati oltre 6mila m² di fondale tra Ustica e Tavolara. E tra i principali risultati ci sono: la raccolta di oltre 200 osservazioni scientifiche, il coinvolgimento di circa 800 studenti in attività di educazione ambientale, la partecipazione di 17 centri diving e di migliaia di subacquei impegnati nelle attività di monitoraggio. “MedCoral Guardians” non si è occupato solo della ricerca scientifica, ma ha voluto informare e coinvolgere comunità locali e visitatori, elemento essenziale per garantire la tutela del corallo. I dati raccolti hanno messo in luce profonde trasformazioni degli ecosistemi coralligeni superficiali, confermando la vulnerabilità del corallo allo stress termico. La cui vitalità è influenzata da fattori ambientali come profondità, illuminazione e composizione delle comunità algali. Leggi anche Argentario, Pellicano Hotels sostiene il progetto Casa dei Pesci

Dopo il restauro il tasso di sopravvienza è stato pari al 40% La fase successiva, ovvero il restauro, è stata realizzata sulla base dei protocolli dell’Università Politecnica delle Marche. Nell’ambito del progetto è stata infatti sperimentata per la prima volta la tecnica del restauro “multispecie”, che si è rivelata la più efficace. Tanto che, dopo un anno, il tasso di sopravvivenza complessivo è stato pari al 40% e gli esemplari sopravvissuti erano tutti associati a strutture di coralli e macroalghe trapiantati insieme. Un esito che suggerisce che la presenza delle macroalghe protegga la Cladocora dall’irradiazione solare diretta e, fungendo da “ombrello”, ne riduca lo stress termico. Inoltre, grazie a una sperimentazione dell’ateneo marchigiano sono stati allevati con successo 200 frammenti di corallo con il 100% di sopravvivenza e una crescita attiva. Potrebbe interessarti Isola d'Elba, torna Sea Essence International Festival