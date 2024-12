Introduzione

Il Dl Ambiente diventa legge: dopo quello del Senato è arrivato il via libera definitivo anche dall’Aula della Camera dei Deputati, con 141 sì, 81 voti contrari e 3 astenuti (anche se sul testo prima della votazione il governo ha dovuto chiedere, e ottenere, la fiducia).

Tra i punti fondamentali del provvedimento: semplificazioni nelle valutazioni ambientali, norme per la tutela delle acque, misure per l'economia circolare, contrasto al dissesto idrogeologico, bonifiche dei siti inquinati e anche riduzione della distanza delle trivelle per il gas dalla costa.

La maggioranza si dice soddisfatta per un altro risultato portato a casa, ma le opposizioni insorgono: per il Pd si continua a tenere l’Italia ostaggio delle fonti fossili