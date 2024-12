Acqua pubblica, qual è il piano del governo e cosa potrebbe cambiare

Introduzione

L’ipotesi di privatizzazione dell’acqua pubblica agita il dibattito politico. Almeno per ora, comunque, non c’è stato nessun via libera all’ingresso di capitali privati nelle società che gestiscono i servizi idrici. L’emendamento sulla questione, infatti, è stato prima accantonata per due volte e poi alla fine ritirato dal ddl tutela ambientale. Ma, come annunciato, il governo proverà a ripresentarlo nella Manovra. L'emendamento, che aveva come prima firma quella del senatore Alessio Paroli, prevedeva l'ingresso di capitali privati nelle società in house che gestiscono le risorse idriche