Giornata biodiversità, Italia leader Ue per specie vegetali e animali

L’Italia ospita circa un terzo delle specie animali e la metà di quelle vegetali presenti nel Vecchio Continente. Sono alcuni dei dati emersi da un’analisi pubblicata da Coldiretti, in occasione della giornata mondiale che si celebra oggi, 22 maggio. Il tema scelto per l’edizione 2024 è “Be part of the Plan”, un invito a fermare e contrastare la perdita di biodiversità