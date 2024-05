Raro calamaro di 75 cm filmato nelle profondità del Pacifico. VIDEO

Secondo i ricercatori della Western Australia University, sarebbe “un esemplare rarissimo” il calamaro ripreso dalla telecamera dell’ateneo, posta a oltre un chilometro di profondità nell’oceano Pacifico. Filmato mentre avvinghia la macchina “esca”, l’animale si è mostrato nei suoi 75 centimetri di lunghezza, presentando due larghi fotofori (ghiandole in grado di produrre luce) in cima ai tentacoli. Secondo la dottoressa Jess Kolbusz, gli organi deputati alla bioluminescenza sarebbero i più grandi conosciuti finora nel mondo naturale. La telecamera avrebbe usato un curioso espediente per riprendere il calamaro, destando la sua attenzione con un movimento di caduta libera nelle acque.

Avvistamenti in profondità

Il calamaro gigante è da secoli patrimonio culturale di molte tradizioni (una su tutte, quella giapponese che lo chiama kraken). E i suoi – rarissimi – avvistamenti continuano ad attirare la curiosità di molti. Ma le prime riprese, in acque statunitensi, di un mollusco lungo 3,7 metri risalgono solo al 2019, quando le telecamere Medusa registrarono nel Golfo del Messico, a circa 150 chilometri da New Orleans, un raro calamaro gigante alla profondità di 750 metri. In quel caso, ad attirare l’attenzione dell’animale, che si era avvinghiato alla telecamera, furono alcune luci in grado di imitare la luminescenza naturale delle meduse.