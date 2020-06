8/8

Esattamente un anno fa un altro calamaro gigante di 3,7 metri era stato ripreso per la prima volta in assoluto in acque statunitensi, in un’area del Golfo del Messico a circa 150 chilometri da New Orleans. Il raro animale si trovava a circa 750 metri di profondità quando è stato avvistato dai ricercatori grazie a un sistema di telecamere chiamato Medusa, utilizzato nell’ambito della spedizione "Journey into Midnight", finanziata dalla National oceanic and atmospheric administration (foto: National oceanic and atmospheric administration)

Il video di un calamaro gigante nel Golfo del Messico