Il video di un calamaro di vetro, così trasparente da vedere organi

Sembra quasi di vedere della lastre ai raggi X invece sono le incredibili immagini di un calamaro di vetro, Taonius borealis, riprese in un video realizzato a una profondità di 700 metri durante la prima immersione della spedizione Seascape Alaska 3. Il mollusco è così trasparente che si riesce a vedere anche attraverso il suo corpo. Nelle immagini del video si riescono a vedere anche i suoi organi: la parte rossa al centro del calamaro è la sua ghiandola digestiva, fiancheggiata su entrambi i lati da due organi bianchi a forma di mezzaluna che sono le branchie del calamaro. Sotto ciascun occhio sono visibili anche i fotofori, che sono organi che producono luce. Si pensa che i movimenti oculari mostrati nel video corrispondano allo sbattimento delle palpebre. Il calamaro di vetro è abbastanza comune in Alaska, ma le immagini ravvicinate catturate in questo filmato sono davvero singolari.