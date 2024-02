Inquinamento Milano, i dati: dal 2012 la qualità dell'aria migliorata

In questi giorni hanno fatto molto discutere le rilevazioni della società svizzera IqAir, che ha messo il capoluogo lombardo in cima alla classifica delle città più inquinate della Terra. Sicuramente negli ultimi giorni la qualità dell'aria milanese è stata scarsa, come certificato anche dall'ARPA. Ma se si guarda a oltre 10 anni fa, si vede che ci sono stati dei miglioramenti