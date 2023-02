Innovazione tecnologica e transizione energetica: il caso di Eniverse

L’Unione europea, nell’ambito dello European Green Deal, ha destinato oltre 150 miliardi di euro a un programma volto a sostenere una transizione verso le rinnovabili che sia giusta e socialmente equa. In questa direzione si muovono anche grandi aziende come Eni, che ha lanciato Eniverse Ventures, un Corporate Venture Builder che individua, crea e sviluppa nuove opportunità di business ad alto contenuto tecnologico a supporto della Just Transition Condividi

Innovazione tecnologica e transizione energetica viaggiano insieme. Ma i traguardi, ad esempio quello delle emissioni zero, è fondamentale raggiungerli in modo inclusivo e socialmente equo. È il concetto di Just Transition, ovvero una transizione verso le rinnovabili giusta e inclusiva, che non generi nuove forme di povertà e disuguaglianze. L’Unione europea è stata fra i primi a muoversi in questa direzione, presentando un programma per la Just Transition nell’ambito dello European Green Deal, con un fondo per mobilitare oltre 150 miliardi di euro tra il 2021 e il 2027. Ma anche le grandi aziende guardano a una transizione energetica socialmente sostenibile: ad esempio Eni, che ha lanciato Eniverse Ventures, un Corporate Venture Builder per la valorizzazione delle tecnologie che guardano alla Just Transition.

Cos’è Eniverse Ventures leggi anche Enel, pannelli solari e fotovoltaico più che raddoppiati in Italia Eniverse Ventures è una società di Corporate Venture Building controllata al 100% da Eni che individua, crea e sviluppa nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico a supporto della Just Transition, dialogando con l’ecosistema esterno dell’innovazione e facendo leva sugli asset di ricerca e sviluppo di Eni. Eniverse è nata nel 2022 con l’obiettivo di intercettare e scalare a livello industriale le soluzioni tecnologiche, proprie o di terzi, a più alto potenziale e con un percorso di commercializzazione inferiore ai tre anni. Nel dettaglio, Eniverse si occupa di market incubation per quelle tecnologie che non hanno ancora raggiunto livelli di maturità adeguata, market validation, attraverso interazioni con il mercato, e business building, costituendo nuove ventures e supportandole nella fase di scale up. Eniverse si avvale delle competenze maturate da Eni in molti settori ingegneristici e scientifici e consente la valorizzazione di un portfolio di innovazioni e tecnologie proprietarie anche attraverso una rete di collaborazioni con partner strategici.

Gli obiettivi di Eniverse Ventures leggi anche Enel X: soluzioni per il traguardo Net Zero Emissions 2050 L’obiettivo di Eniverse Ventures, spiega Laura D’Angelo, Venture Strategy & Development Director di Eniverse, è quello di valorizzare il patrimonio di tecnologie e brevetti Eni attraverso il dialogo costante con l’ecosistema esterno dell’innovazione. Ma anche ideare soluzioni per la decarbonizzazione e farle diventare nuove opportunità di business. Al momento, oltre 130 tecnologie sono in fase di valutazione e si conta di avviare nuove iniziative a partire dal 2023. Il traguardo sarà dare vita concreta a tante tecnologie, trasformandole in prodotti e servizi decarbonizzati per gli stakeholder. Transizione energetica e innovazione Per Eni, spiega Laura D’Angelo, l’innovazione tecnologica rappresenta il motore per accelerare il raggiungimento dei propri obiettivi di neutralità carbonica, ed Eniverse è un elemento importante di questa strategia che fa leva sulle tante competenze e tecnologie proprietarie in tema di transizione energetica. Ad esempio tecnologie a servizio dell’asset integrity, della riduzione delle emissioni, della circolarità e della mobilità sostenibile.