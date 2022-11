Incendi, in Ue arsi oltre 10mila km quadrati: Italia la più colpita

Secondo il Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea, lo scorso anno nel Vecchio Continente è andata distrutta a causa dei roghi un’area grande il doppio del Lussemburgo. Il nostro Paese è stato il più colpito con quasi un quarto della superficie totale incenerita in aree protette. In generale, si osserva come il numero di fenomeni distruttivi sia in netto calo mentre aumenta l’estensione delle aree arse