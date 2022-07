Incendi nel Milanese, campi e boschi in fiamme

Un vasto incendio sta interessando un campo di grano a Dairago, nel Milanese. Lo rendono noto i vigili del fuoco giunti sul posto con 5 squadre da Milano e due in supporto da Varese. Nel rogo sono andati in fumo orti e baracche. I pompieri sono al lavoro anche per spegnere un incendio boschivo, scoppiato nel pomeriggio, a Turbigo, nei pressi del Ticino.