Pesci alieni di origine tropicale nel Mar Mediterraneo: quali sono

Si tratta di pesce palla maculato, pesce scorpione, pesce coniglio scuro e pesce coniglio striato. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e l'Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim) hanno lanciato la campagna “Attenti a quei 4” per informare i cittadini, spiegare come riconoscere le specie pericolose e monitorare la loro presenza e distribuzione nelle acque italiane