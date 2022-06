2/8 ©Ansa

“Di fronte alla sacrosanta e legittima ricerca di un mondo ambientalmente compatibile non sono state prese in considerazione le richieste per percorsi più lenti che ci consentissero di affrontare meglio questo delicato passaggio verso il green che la guerra in Ucraina sta inasprendo ancora di più”, aggiunge Giorgetti

Stop a vendita motori benzina e diesel dal 2035, il Parlamento Europeo approva la proposta