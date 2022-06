Parlamento Ue dice stop a vendite auto benzina e diesel dal 2035

Economia

Il prezzo del carburante torna a salire, con la verde che in modalità self arrivata a toccare 1,914 euro/litro e il diesel a 1,831. I rincari, secondo Federconsumatori, si traducono in un aggravio di 264 euro per una famiglia che fa due pieni da 50 litri al mese. E si avvicina l’8 luglio, data in cui dovrebbe terminare il taglio delle accise attualmente in vigore. L’esecutivo valuta nuovi interventi, ma esclude uno scostamento di bilancio