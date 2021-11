L'oceano Artico ha iniziato a scaldarsi agli inizi del Novecento

Le analisi dei ricercatori

I ricercatori hanno così provato a ricostruire la storia di queste trasformazioni, i cui dati satellitari coprono solo gli ultimi decenni. Per farlo sono andati in cerca delle 'firme molecolari' dovute alle condizioni dell'acqua nei sedimenti fossili di microrganismi marini trovati nello stretto di Fram, tra la Groenlandia e le isole Svalbard. "Quando abbiamo esaminato l'intero arco temporale di 800 anni, i nostri dati su temperatura e salinità erano piuttosto costanti - ha spiegato Tommaso Tesi, dell'Istituto di Scienze Polari del Cnr -. All'improvviso, all'inizio del XX secolo, abbiamo osservato un marcato cambiamento di temperatura e salinità". Non sono ancora chiare le cause che avrebbero anticipato questo fenomeno ma, spiegano i ricercatori, sarà importante aggiornare queste informazioni per i modelli di simulazione dei cambiamenti climatici globali.