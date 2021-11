4/4 Marco Garofalo - Energy Portraits

In questo scatto, un camion cisterna che trasporta carburante attraversa il Salar de Uyuni, in Bolivia. Il Salar è considerato la più grande riserva di litio al mondo. Con il litio si producono batterie per integrare fonti rinnovabili decentralizzate quando non c'è sole e non soffia vento e per consentire una sempre maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili nelle reti elettriche. Nonostante i significativi progressi degli ultimi anni, quasi il 40% dei boliviani vive ancora in condizioni di estrema povertà.

