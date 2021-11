Cop26, accordo sullo stop alla deforestazione entro il 2030

L'impegno dei Paesi che firmeranno l'intesa

I Paesi che firmeranno l'intesa coprono circa l'85% delle foreste mondiali. Alcuni dei fondi andranno ai Paesi in via di sviluppo per ripristinare i terreni danneggiati, affrontare la piaga degli incendi boschivi e sostenere le comunità indigene. I governi di 28 Stati si impegneranno poi a rimuovere la deforestazione dal commercio globale di cibo e altri prodotti agricoli come l'olio di palma, la soia e il cacao (tra le industrie che contribuiscono di più all'abbattimento degli alberi). Sarà, inoltre, istituito un fondo da 1,5 miliardi di dollari per proteggere la seconda foresta pluviale tropicale più grande del mondo che si trova nel bacino del Congo.