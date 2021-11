Cop26, Draghi: “Singolo Paese non può risolvere da solo il problema"

Il premier italiano, in conferenza stampa a Glasgow, ha detto che "l'iniziativa è molto importante, traccia il percorso che dovremo intraprendere tutti insieme per dare risposta al problema che non possiamo risolvere da soli”. Poi ha aggiunto che sul tema "non ci sono Paesi colpevoli e innocenti ma i comportamenti incoerenti indeboliscono i virtuosi"

"L'iniziativa della Cop26 è molto molto importante, traccia il percorso che dovremo intraprendere tutti insieme per dare risposta al problema che non possiamo risolvere da soli”. Sono le parole del premier italiano Mario Draghi in conferenza stampa nella prima giornata della Cop26, a Glasgow (COP26: LO SPECIALE - IL PROGRAMMA - I DISCORSI DEI LEADER - GLI ARRIVI A GLASGOW ). “Un singolo Paese non può rispondere a questi problemi e questa forse è la più importante iniziativa collettiva diretta a questo fine”, ha aggiunto.

Draghi: negoziato molto complicato per differenze Paesi

"Prima si ignorava completamente il problema, ora c'è crescente consapevolezza" sul clima, ha detto Draghi. "Quello che rende molto complicato il negoziato è che i Paesi hanno condizioni di partenza diverse tra loro .Ci sono Paesi ricchi che hanno molte emissioni inquinanti, non hanno avviato percorsi di riduzione. Altri Paesi sono in fasi diverse di sviluppo, hanno iniziato a crescere di recente e il loro punto di vista è che finora loro non hanno inquinato. Altri ancora, i più colpiti, come le piccole isole, mancano delle risorse per investimenti strutturali che li proteggano dagli eventi catastrofici del cambiamento climatico”.

Draghi: "Mi aspetto evoluzione rispetto al G20"

Il presidente del Consiglio ha detto di aspettarsi “una evoluzione rispetto al G20, che alla Cop26 si costruisca sui risultati del G20 e vada più in là". A Roma “ci sono stati spostamenti delle posizioni precedentemente assunte da Russia a Cina" verso "maggiore vicinanza al tema" clima. "Sul piano degli obiettivi, delle ambizioni, non ci sono molte differenze. Sulla velocità con cui affrontare le sfide ancora ci sono divergenze. Che sia stato per la prima volta accettato da tutti che i gradi necessari siano un grado e mezzo e non due è molto importante. Questo impegna questi Paesi ad azioni coerenti di fronte all'opinione pubblica. Non so come evolverà qui il negoziato, ma l'impressione è che ci sia disponibilità a parlare e fare passi avanti".

"India al G20 ha aiutato"

"Non è che facendo pressione su Paesi" come l'India "che si ottengono risultati, dice Draghi: occorre la pressione dell'opinione pubblica e degli attivisti del clima che non smettiamo mai di ringraziare. E poi l'India al G20 ha molto aiutato" ad esempio sull'obiettivo di metà secolo: "Con la diplomazia dello scontro non si arriva a niente: deve essere basata sulla vicinanza nel perseguimento di un obiettivo comune, non sullo scontro. Le difficoltà geopolitiche non aiutano, bisogna essere capaci di superarle”.