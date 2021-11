Cop26, arrivano i primi annunci. L'India: "Emissioni zero nel 2070"

Cerimonia inaugurale della conferenza sul clima delle Nazioni Unite che si svolge in Scozia. L'India, che non aveva mai fissato un obiettivo, annuncia: "Neutralità climatica per il 2070". Insufficiente però per raggiungere gli obiettivi

Da una parte ci sono i rimproveri ai leader e i campanelli d’allarme come quello del segretario generale delle Nazioni Unite: “Ci stiamo scavando la fossa”, ha detto Antonio Guterres. Dall’altra la speranza e l’ottimismo del divulgatore scientifico David Attenborough: “E’ giunto il momento di riscrivere la storia. Dopo tutto siamo i più grandi risolutori di problemi mai esistiti sulla faccia della terra”. In mezzo gli annunci, come quello dell’India di arrivare a zero emissioni per il 2070.

La Cop al via

Con questi toni e davanti ai leader di tutto il mondo parte a Glasgow la Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite che per due settimane vede i negoziatori al lavoro sui temi della crisi climatica. A dettare l’agenda del vertice sono appunto i leader, a cominciare dal padrone di casa Boris Johnson, che ha ricordato le responsabilità dei Paesi più ricchi nei confronti dei più poveri. Fino a Joe Biden che ha chiesto pubblicamente scusa in nome degli Stati Uniti per le azioni del suo predecessore, Donald Trump, che aveva abbandonato l’accordo di Parigi.