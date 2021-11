Cambiamenti climatici e deforestazione sono due dei temi centrali della Cop26 , la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, intervenuta alla conferenza nella mattinata di oggi, ha annunciato che "la Commissione europea darà un miliardo di euro all'Impegno globale per le foreste. Questo include 250 milioni in modo specifico per il bacino del Congo".

Eco di Biden

"I consumatori europei ci stanno dicendo sempre più chiaramente che non vogliono consumare prodotti che sono causa di deforestazione o degradazione delle foreste", ha continuato Von der Leyen: "Per questo presenteremo presto un regolamento per affrontare la deforestazione". A Glasgow anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è intervenuto sul tema, annunciando che "il governo Usa si è impegnato a lavorare col Congresso per stanziare sino a 9 miliardi di dollari fino al 2030 per conservare e ripristinare le foreste, nell'ambito del piano contro la deforestazione annunciato alla Cop26".