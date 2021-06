Sversamento di idrocarburi al largo della Corsica, attivato un piano

La chiazza di colore scuro è stata rilevata circa 10 chilometri dalla costa orientale, è divisa in due segmenti su una lunghezza di circa 19 miglia nautiche (circa 35 chilometri). Si trova nel settore Aleria-Solenzara e si sposta verso il litorale, ha affermato in un comunicato la prefettura marittima del Mediterraneo

La scia, prodotta da idrocarburi pesanti, è divisa in due segmenti su una lunghezza di circa 19 miglia nautiche (circa 35 chilometri). Si trova nel settore Aleria-Solenzara e si sposta verso la costa, ha affermato in un comunicato la prefettura marittima del Mediterraneo . "Le dimensioni (della chiazza, ndr) e la natura dei prodotti non consentono una diluizione naturale e richiedono l'uso di unità e attrezzature specifiche antinquinamento", ha affermato la stessa fonte.

L'appello del prefetto

Il prefetto della Corsica settentrionale ha invitato "a non toccare o procedere da soli alla raccolta dei resti che si potrebbero eventualmente trovare sulle spiagge" ma ad informare della loro presenza la gendarmeria o i vigili del fuoco. "Le risorse nazionali di stanza in Corsica sono mobilitate per intervenire il più rapidamente possibile. La situazione è monitorata in collaborazione con i sindaci", ha affermato la prefettura.