Sri Lanka, nave cargo affondata: si teme disastro ambientale. FOTO

Il rogo è stato domato dopo 13 giorni, ma in mare sono state riversate tonnellate di microplastiche e carburante. L'imbarcazione è andata a picco, a bordo c'erano 28 container di materiali per la produzione di plastica, 25 tonnellate di acido nitrico e idrossido di sodio, oltre ad altre sostanze chimiche. Il Paese ha chiesto aiuto all'India per la protezione delle sue coste rispetto al rischio di una potenziale marea nera