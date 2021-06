10/15 ©Ansa

Il ministro dell'Ambiente, Murat Kurum, ha creato una task force di 300 esperti, incaricata di stilare un piano per l'emergenza. Ma per rimediare occorre un deciso cambio di passo, come spiega Mustafa Sari, preside della facoltà di biologia marina dell'Università 17 settembre di Bandirma, affacciata proprio sul mar di Marmara: "Non possiamo trovare in 40 giorni una soluzione a un problema creato in 40 anni"