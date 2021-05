IllusiOcean, viaggio tra le meraviglie del mare grazie alle illusioni

“IllusiOcean” è la mostra ideata e coordinata da Paolo Galli, docente di ecologia dell 'Università di Milano-Bicocca . Un viaggio tra le meraviglie dei nostri oceani attraverso l'affascinante mondo delle illusioni, in grado di alterare la nostra percezione della realtà in modo divertente e sorprendente. Osservare la biodiversità del mare maldiviano avendo l'impressione di essere all'interno di un sottomarino, scoprire i misteri delle creature che abitano i fondali marini tra pareti ricoperte di specchi, insegnare ai bambini a riconoscere la vegetazione e i pesci che popolano i nostri oceani percorrendo un labirinto. La mostra, dedicata al mare, ha proprio il compito di sensibilizzare la società civile, le scuole di ogni ordine e grado, il mondo accademico e la comunità scientifica sull' Importanza di raggiungere gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per il decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile (2021-2030). In particolare conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine.

Si tratta di un progetto itinerante che partirà il primo ottobre da Milano per poi spostarsi in altre città italiane. Nel capoluogo lombardo la mostra sarà visitabile fino al 31 gennaio 2022. I contenuti della mostra saranno presentati anche all'interno del Padiglione Italia durante EXPO2020 Dubai. Grazie alla collaborazione con Mondadori Media “IllusiOcean” sarà fruibile anche online, in esclusiva sul sito di Focus, accedendo alla sezione dedicata. Attraverso la modalità immersiva i visitatori potranno navigare all'interno delle stanze delle illusioni e scoprire, lungo il percorso virtuale, numerose curiosità sul mare e sui suoi abitanti.Sono tre le aree tematiche dentro le quali si sviluppa il percorso espositivo. La prima accoglierà sei stanze in cui il visitatore potrà immergersi nel mondo delle illusioni, ciascuna in grado di raccontare un aspetto riguardante il mare: dalla biodiversità degli ecosistemi marini tropicali al problema dell'inquinamento da plastica. La seconda area ospiterà 30 gigantografie, scattate da alcuni tra i più grandi esperti di fotografia subacquea, tra i quali Massimo Boyer, raffiguranti le suggestive illusioni create dalla natura che rendono ancora più spettacolari i nostri oceani, come il mimetismo di alcune specie di pesci o il fenomeno che genera l'effetto delle cascate sottomarine a Mauritius, nell'Oceano Indiano. La terza area è dedicata ai lavori svolti dagli studenti del Licei scientifici Vittorio Veneto di Milano e Luigi Cremona di Milano e dell'Istituto tecnico agrario Emilio Sereni di Roma. In questi mesi circa 500 studenti hanno partecipato ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento” progettando e realizzando parti della mostra: ricostruzioni di modellini dei fondali marini, giochi scientifici, cartelloni illustrativi, disegni e audioguida per i visitatori.