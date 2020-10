"Decennio del Mare" al via anche in Italia, il primo evento a Milano

Se l'Oceano avesse voce, cosa ci direbbe? Cosa direbbe al genere umano? Proprio per dare una voce concreta all’Oceano, le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2021-2030 “Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile”. Obiettivo: costruire un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica attorno al quale mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile. Domani 22 ottobre dalle 9, in diretta streaming dal teatro No’Hma di Milano, si terrà il primo evento italiano per promuovere il Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile e creare un movimento globale che dia voce all’Oceano. denominato #versolagenerazioneoceano. Una giornata promossa dall’Unesco assieme ad altre istituzioni e associazioni. Per partecipare all’evento italiano del Decennio è sufficiente registrarsi qui. In realtà l’Oceano ci sta già parlando. Ormai da tempo i segnali che ci manda ci dicono che c’è qualcosa di distorto nel nostro modo di viverlo, di usarlo e utilizzarlo come se fosse capace di sopportare ogni nostro sopruso (SKY OCEAN RESCUE, LO SPECIALE).