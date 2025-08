Rischio di estinzione per la rara specie di lumache Polymita Picta

Missione dei ricercatori per salvare quelle che alcuni considerano le lumache più belle del mondo e svelare i loro segreti biologici. Le arboricole Polymita, in via di estinzione, hanno gusci dai colori vivaci e dalle fantasie stravaganti e stanno scomparendo dai loro habitat forestali nativi nella parte orientale di Cuba

La bellezza dei gusci delle lumache rare

Ma tutte le specie di Polymita - ricorda il media britannico - sono sorprendentemente luminose e colorate, il che costituisce di per sé un mistero evolutivo. "La loro bellezza attrae chi colleziona e commercia conchiglie. Quindi, proprio ciò che le rende diverse e interessanti per me come scienziato è, purtroppo, ciò che le mette anche in pericolo", ha spiegato il genetista evoluzionista ed esperto di molluschi, il professor Angus Davison dell'Università di Nottingham.