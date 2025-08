Usa, fulmine record di 829 km: lungo come da Parigi a Venezia

Un fulmine di 829 chilometri. È questo il nuovo record mondiale registrato dal Comitato per gli Estremi Meteorologici e Climatici del Wmo. Il fulmine, che si è esteso dal Texas orientale fino a Kansas City, risulta essere il più lungo mai classificato superando di 61 chilometri il primato precedente, risalente all'aprile 2020. La distanza percorsa dal mega-flash è paragonabile a quella che separa Parigi e Venezia. “Un'auto impiegherebbe dalle otto alle nove ore e un aereo di linea almeno 90 minuti per percorrere questa distanza", ha spiegato la Wmo.

Il fulmine da record

Utilizzando i dati dei satelliti Goes.-16 e Goes.-17, il Comitato ha misurato il fulmine da record, che risale all'ottobre 2017, con un margine di errore di 8 chilometri. Inizialmente non era stato identificato ed è stato registrato solo successivamente. "Questo nuovo record dimostra chiaramente l'impareggiabile potenza della natura. Inoltre, la valutazione del Wmo degli estremi ambientali (ad esempio, la distanza record percorsa da questi mega-flash) dimostra i notevoli progressi scientifici compiuti nell'osservazione, nella raccolta di dati e nell'analisi di questi fenomeni. È probabile che esistano valori ancora più estremi e saremo in grado di esaminarli man mano che si accumuleranno ulteriori osservazioni di alta qualità", ha affermato Randall Cerveny, relatore del Wmo per gli estremi meteorologici e climatici.