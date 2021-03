IMAGinACTION al Museo del Cinema di Torino con Willie Peyote e Noemi

I due artisti si racconteranno attraverso i videoclip che hanno segnato il loro percorso musicale e regaleranno anche qualche loro pezzo in acustico. Il pubblico collegato potrà interagire inviando in diretta domande

Noemi e Willie Peyote si racconteranno dalla meravigliosa Aula del Tempio nel Museo Nazionale del Cinema, presso la Mole Antonelliana. La serata, in diretta streaming sul canale facebook di IMAGinACTION (Festival Mondiale del Videoclip) inizierà alle

18.30. Sarà il giornalista Paolo Giordano a intervistare i due artisti, che si

racconteranno attraverso i videoclip che hanno segnato il loro percorso musicale e regaleranno anche qualche loro pezzo in acustico. Il pubblico collegato potrà interagire inviando in diretta domande: le migliori verranno pubblicate in sovraimpressione e rivolte agli ospiti dal giornalista Gigi Zini, presentatore della serata.



Reduci entrambi dal Festival di Sanremo 2021, Willie Peyote si è aggiudicato il prestigioso Premio della critica e Noemi ha portato in scena la sua ‘Metamorfosi’, come lei stessa dice ‘Ricominciando da me’. “Siamo molto contenti di ospitare la prima tappa di quest'anno, perché fortemente in linea con alcuni rinnovamenti che il Museo Nazionale del Cinema sta mettendo in atto – sottolinea Domenico

De Gaetano, Direttore del Museo Nazionale del Cinema -. La realtà virtuale, il videoclip e i videogiochi sono i nuovi linguaggi che attraggono i giovani verso il mondo della visione, e si muovono parallelamente al cinema, creando sempre più connessioni tra loro.



La realtà virtuale troverà a breve spazio all'interno del nostro museo con due chapelle dedicate, mentre i videoclip e i videogiochi sono tra i nostri progetti futuri”.

Esprimo soddisfazione per la realizzazione di questo evento, seppure in streaming, nella nostra città legata da una lunga tradizione cinematografica e da un grande fermento musicale – dichiara Francesca Leon, Assessora alla Cultura del Comune di

Torino -. Mi auguro che presto il settore culturale e degli eventi live possa ripartire e recuperare in fretta dopo lo stop forzato dovuto alla crisi sanitaria ed è in questa direzione e in dialogo con il Ministero che ho lavorato insieme agli assessori alla Cultura di altre 12 città italiane, perché i bisogni degli operatori siano compresi e accolti.



La diretta dal Museo del Cinema offre alla nostra città una grande occasione di visibilità e mette le basi per lo sviluppo di progetti in cui Cinema e Musica sono connessi come Seeeyousound, nostro festival cittadino possibile interlocutore di una collaborazione futura. Buon lavoro a tutti e tutte”. "Realizzare nella splendida cornice della Mole Antonelliana questa tappa speciale di IMAGinACTION è per noi un motivo di grande soddisfazione. Torino è il capoluogo di una regione dove proprio in nelle scorse settimane abbiamo aumentato la nostra presenza: vogliamo presentarci ai piemontesi con un biglietto da visita che promuove anche cultura e musica. Questa iniziativa ha un significato particolare, inoltre, perché contribuisce a sostenere i

lavoratori dell'entertainment e dello spettacolo, particolarmente penalizzati dagli effetti economici e sociali della pandemia". Sono queste le parole di Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di BPER Banca, partner del tour".



La regia degli appuntamenti di IMAGinACTION Tour è a cura di Stefano Salvati (www.stefanosalvati.it/), direttore artistico di numerosi video e programmi musicali, spot pubblicitari, film e spettacoli teatrali. A sua firma sono molti dei videoclip di Zucchero, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Eros Ramazzotti, Laura Pausini,

Riccardo Cocciante, Vasco Rossi, Fiorello, Biagio Antonacci, Max Pezzali e gli 883, Gianna Nannini, Antonello Venditti, Renato Zero, Gianni Morandi, Giorgia, Gianluca Grignani, Irene Grandi – e tra gli stranieri di Sting, gli Aerosmith, Billy Preston, Tony Childs, Toquinho, e molti altri. IMAGinACTION è il festival di punta nel panorama del videoclip musicale; negli anni ha accolto tantissimi artisti, tra i più grandi della

scena italiana e internazionale: Trevor Horn, Sting, Mark Knopfler, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Luca Carboni, Gino Paoli, Piero Pelù, Elisa, Nek, Tiromancino, Ermal Meta, Carmen Consoli, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Negrita, Alex Britti, Giusy Ferreri, Mousse T, solo per citarne alcuni.