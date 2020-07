Coronavirus, a Jesolo 43 contagi nella sede Croce Rossa

La Croce Rossa si occuperà della vigilanza degli ospiti del centro e, con propri mezzi, trasferirà i contagiati in altre strutture protette. Il sindaco, Valerio Zoggia, ha chiesto e ottenuto dalla Questura un presidio stabile di forze dell'ordine all'esterno della sede. Il coordinatore regionale veneto della Croce Rossa, Francesco Bosa, ha garantito inoltre il massimo controllo, grazie anche a un incremento di 11 operatori inviati dalla sede nazionale e alla disponibilità di mezzi per trasferire i casi positivi in altre strutture.

Il sindaco: "Situazione sotto controllo"



"La situazione è sotto controllo e va costantemente monitorata - ha spiegato il sindaco Zoggia durante la conferenza stampa - non tanto per i contagiati, che lasceranno questa città in giornata, ma per coloro che resteranno nella struttura, affinché non possano liberamente circolare durante il periodo di isolamento. A tal proposito ho firmato un'ordinanza che impone alla Croce Rossa l'obbligo di vigilare".