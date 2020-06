1/10 ©Fotogramma

I meravigliosi paesaggi del lago Tianchi, in Cina, tornano a brillare e affascinare con i loro colori, dopo il programma ecologico attivato in quest’area per liberare il lago di montagna dall’inquinamento da cui era avvolto

Inquinamento delle acque, grazie ai droni sarà possibile monitorarlo