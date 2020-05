Tutte le piante che fioriscono a giugno. FOTO

12/15 ©Getty

La lavatera, o malva regina, è una pianta dai fiori a forma di campana, molto simili a quelli dell’ibisco, che hanno tonalità di colore diverse: in alcune specie sono bianchi, in altre rosa o rosso e in altre ancora i petali presentano screziature multicolori. Come la passiflora, non è per niente difficile, ormai, vederla fiorire a giugno