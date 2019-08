Giornata internazionale del cane: i video più belli

Il 26 agosto si celebra la Giornata internazionale del cane, per festeggiare gli amici a quattro zampe, mettere in luce i benefici della convivenza e sensibilizzare le persone al rispetto. La ricorrenza vede la sua prima edizione nel 2004 grazie a Colleen Paige, esperta di animali domestici e sostenitrice dei loro diritti, nonché fondatrice del National puppy day, National mutt day, National cat day e molti altri eventi creati per porre l’attenzione sulla condizione degli animali e incoraggiarne l'adozione. La data del 26 agosto non è casuale: si tratta del giorno in cui la famiglia di Colleen ha adottato il suo primo cane "Sheltie", quando la fondatrice della giornata aveva 10 anni.

L'importanza dei cani per l'uomo

La Giornata celebra tutti i cani, a prescindere dalla razza. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico affinché riconosca l’importanza e il ruolo fondamentale degli amici a quattro zampe che lavorano disinteressatamente ogni giorno per salvare vite umane, proteggere i propri padroni, darci compagnia e conforto. Oggi, infatti, i cani non solo rappresentano gli animali domestici più comuni, ma svolgono mansioni decisive per le forze dell'ordine, per i disabili, per la nostra libertà e sicurezza rilevando bombe e droghe, aiutando feriti nei disastri, salvando i bagnanti in difficoltà, etc. Per questa ragione, è stata istituita la Giornata internazionale del cane, inizialmente celebrata solo negli Stati Uniti come National dog day ma poi riconosciuta e festeggiata a livello internazionale. I cani, inoltre, sono ormai delle vere e proprie star del web: tantissimi i video che li vedono protagonisti nelle loro azioni a volte buffe, altre tenere, commoventi o eroiche.

Il chihuahua Tim "cavalca" l’amico al lago

Sono notoriamente gli amici dell’uomo, ma anche tra cane e cane non mancano momenti di solidarietà e affetto. Un esempio è quello avvenuto a McHenry, in Illinois, quando un cane di nome Ben ha lasciato salire sulle sue spalle il piccolo chihuahua Tim per fare un giro in acqua (IL VIDEO). Le immagini sono state poi pubblicate su Storyful . La donna che si occupa dei due cani, che ha postato la scena, ha poi raccontato che tra Tim e Ben c'è una "solida amicizia" e che spesso Tim "cavalca" l'amico per farsi trasportare da qualche parte.

Il cane Ivy che cura il suo amico agnellino malato

A Kiippen, in Scozia, succede invece che il cane Ivy prova a dare il suo sostegno a un piccolo agnello malato, adagiato in una cesta e protetto da un asciugamano. Nel filmato si vede proprio il cane che poggia il muso sulla testa dell’amico nel tentativo di aiutarlo nella riabilitazione, poi avvenuta con successo (IL VIDEO). Il suo padrone, inoltre, ha fatto sapere che Ivy lo aiuta in tutti i modi possibili - dall’accogliere i visitatori a gestire la fattoria - ma nonostante ciò non fa mai mancare il suo affetto agli altri animali che hanno bisogno di lui.

Il cane ballerino star di Instagram

Non solo momenti di amicizia e di tenerezza, a volte i cani sono capaci di divertirsi e far divertire i propri padroni anche involontariamente. Scout, un esemplare di Golden retriever che abita a Portland, nello Stato americano dell’Oregon, colto da un prurito irrefrenabile è stato ripreso dalla sua padrona Melissa mentre si gratta la schiena sotto un flipper. Una scena apparentemente normale ma che diventa divertente dopo che la ragazza ha aggiunto la musica di sottofondo: il risultato è un filmato di Scout che si scatena in un ballo poi diventato celebre sul web (IL VIDEO). Il cane, infatti, ha una pagina Instagram interamente dedicata a lui da oltre 171mila follower dove Melissa ha postato anche il suo video da ballerino.