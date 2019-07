Durante una giornata a McHenry, in Illinois, un simpatico chihuahua di nome Tim ha approfittato dell'amico più grande Ben per fare un giro in acqua. Salito sulle spalle dell'altro cane, di taglia più grande, si è lasciato tranquillamente trasportare tra le onde del lago. Il video è poi stato pubblicato su Storyful dalla donna che si prende cura dei due cuccioli.

"Una solida amicizia"

Jenny Leech, il 25 luglio, ha portato i 15 cani di cui si occupa nel lago privato di Gypsy Glen K-9 Kastle. La donna ha raccontato che spesso porta gli animali al lago dove "nuotano, vanno in giro sul molo o si rotolano nella sabbia" e ha ammesso che tra Tim e Ben c'è una "solida amicizia". Non è la prima volta che la coppia, che ha anche una pagina Instagram e Facebook in cui si trovano video e foto dei due, intraprende un'attività insieme e spesso Tim "cavalca" l'amico per farsi trasportare da qualche parte.