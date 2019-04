Cane aiuta il padrone a curare un agnello malato. VIDEO

Il piccolo agnello è malato, allungato nella cesta e protetto da un asciugamano: il cane Ivy è al suo fianco e cerca di sostenerlo. Succede a Kippen, in Scozia, dove Ali Thom gestisce una fattoria e una casa per vacanze. Ivy aiuta Ali in tutti i modi possibili, dall’accogliere i visitatori a gestire la fattoria. E tra queste incombenze trova il tempo anche per sostenere gli altri animali in condizione di bisogno.

Nel video, caricato sulla piattaforma Storyful, si vede Ivy appoggiare il naso sulla testa dell'agnellino, nel tentativo di sostenerlo. L'animale si è poi completamente ripreso.